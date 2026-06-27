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Захарова отреагировала на отказ гимнасток РФ выступать на турнире в Румынии без флага

Захарова сочла отказ гимнасток выступать в Румынии без флага логичной реакцией
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ гимнасток выступать на турнире в Румынии без флага РФ единственно возможной, логичной реакцией. Комментарий дипломата опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях», — подчеркнула Захарова.

Как уточнила официальный представитель МИД, «ситуация выглядит еще более дикой» с учетом того, что сохранение так называемых санкций против спортсменок из России смог «продавить местный градоначальник» под дежурные заявления о противодействии «государству-агрессору».

По словам Захаровой, «достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии русофобия приносит столь уродливые плоды» — оголяет царящий там беспорядок, когда случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну, очевидно неспособную обеспечить равные условия для участников крупных международных соревнований.

При этом дипломат добавила, что Москва не оставит без последствий этот вопрос.

До этого мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что не хочет видеть российский флаг на территории Евросоюза.

Глава Федерации гимнастики Румынии Ирина Деляну выразила опасения, что подобные действия градоначальника могут привести к санкциям к спортсменам из этой страны, а также лишить республику права проведения юниорского чемпионата мира в следующем году.

Ранее российским тяжелоатлетам вернули полный доступ к международным соревнованиям.

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