В Румынии обескуражены запретом гимнасткам использовать символику РФ

Решение мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока запретить россиянкам использовать национальную символику во время этапа Кубка мира по художественной гимнастике может грозить Румынии проблемами впоследствии. Такую вероятность допустила глава национальной федерации художественной гимнастики Ирина Деляну.

«Я видела решение местных властей запретить гимн и флаг России на соревнованиях в Клуже. Сейчас мы оказались между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы бороться с двумя такими колоссами. Тем не менее, нужно понимать, что в данном случае речь идет о детях, а спорт не должен иметь ничего общего с политикой», — цитирует ее ProSport.

Она подчеркнула, что такое решение может стоить стране права проведения юниорского чемпионата мира в следующем году. Кроме того, Международная федерация гимнастики может применить жесткие санкции к румынской организации. Деляну выразила надежду, что до этого не дойдет.

Накануне Бок заявил, что не намерен видеть российские флаги на территории Евросоюза. Он высказался подобным образом, даже несмотря на то, что Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз сняли ограничения со спортсменов из России.

Ранее в Румынии не вывесили флаг России перед этапом Кубка мира.