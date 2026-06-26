Еще одна спортивная федерация вернула россиянам флаг и гимн

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение допустить без ограничений российских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, IWF стала 10-ой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Отмечается, что ограничеия сняты со спортсменов всех возрастных категорий.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее в Кремле одним словом отреагировали запрет на флаг РФ на Кубке мира.