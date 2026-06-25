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«Спартак» оказался самой проверяемой на допинг командой РПЛ

РУСАДА проверило 13 футболистов «Спартака» за первые пять месяцев 2026 года
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» является самой тестируемой на допинг командой Российской премьер-лиги в первые пять месяцев 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

Российское антидопинговое агентство за это время проверило 13 футболистов красно-белых. По два раза были протестированы Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Помазун и Антон Заболотный, по одному — Никита Массалыга, Владислав Саусь, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Илья Самошников и Даниил Зорин.

В последнем матче сезона-2025/26 «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее РПЛ опубликовала расписание на сезон-2026/27.

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