Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Александрова сыграет с Андреевой во втором круге турнира в Германии

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

В стартовом матче теннисистка переиграла американку Энн Ли, занимающую 29-е место в рейтинге, со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Во втором раунде Александрова встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая занимает пятую строчку мирового рейтинга. Матч второго круга состоится 24 июня.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг-теста.