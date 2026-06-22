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Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг-теста

Теннисистка Вондроушова дисквалифицирована на 4 года за отказ от допинг-теста
Dylan Martinez/Reuters

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ от сдачи допинг-пробы. Об этом пишет пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Вондроушова не прошла внесоревновательный допинг-тест в начале декабря 2025 года. Спортсменка объяснила свое решение отказом открывать дверь допинг-офицеру, пришедшему к ней поздно вечером, ссылаясь на стресс и плохое психологическое состояние. Несмотря на это, независимый трибунал посчитал причины неубедительными и не стал смягчать вердикт.

Отстранение теннисистки продлится до 21 июня 2030 года. В течение этого срока Вондроушовой запрещено участвовать в соревнованиях, проводить тренировки или посещать любые мероприятия, организуемые ITF, WTA, ATP, а также национальными федерациями.

Вондроушова стала первой несеяной обладательницей Уимблдонского трофея в женской одиночке с начала Открытой эры. Также в ее активе серебряная награда Олимпийских игр в Токио и три трофея WTA.

Ранее российская теннисистка одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге.

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