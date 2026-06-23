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Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Месси стал самым пожилым бомбардиром ЧМ, забив 12 голов в возрасте 35+ лет
Issei Kato/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальное бомбардирское достижение.

По данным Opta, южноамериканец стал лучшим голеадором в истории мундиаля, если считать забитые голы в возрасте 35 лет и более.

Таких голов у Месси 12. У ближайшего преследователя в лице камерунца Роже Милла всего пять, у француза Оливье Жиру — четыре.

В матче второго тура сборная Аргентины обыграла Австрию. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее Лионель Месси повторил рекорд голевой серии на чемпионатах мира.

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