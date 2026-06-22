Месси повторил рекорд голевой серии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира. Об этом пишет Squawka.

Футболист забил гол во втором туре ЧМ против Австрии и продлил результативную серию до шести матчей на чемпионатах мира подряд. До этого Месси отличился в игре с Алжиром на нынешнем турнире, а ранее — в матчах против Франции, Хорватии, Нидерландов и Австралии.

Ранее подобное достижение покорялось лишь французу Жюсту Фонтену и бразильцу Жаирзиньо.

На 39-й минуте Месси забил свой четвертый гол на нынешнем турнире и побил мировой рекорд. Футболист обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. На третьем месте — португалец Криштиану Роналду с активом в 15 мячей.

Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу Аргентины. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси установил антирекорд ЧМ по числу нереализованных пенальти.