Месси установил антирекорд ЧМ по числу нереализованных пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии установил антирекорд мировых первенств по количеству нереализованных пенальти в основное время.

На девятой минуте встречи футболист пробил с 11-метровой отметки мимо ворот — мяч пролетел рядом со штангой. Пенальти был назначен за фол на его партнере Лаутаро Мартинесе. Для Месси этот промах стал третьим в истории его выступлений на чемпионатах мира.

На 39-й минуте Месси забил свой четвертый гол на нынешнем турнире и побил мировой рекорд. Футболист обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. На третьем месте — португалец Криштиану Роналду с активом в 15 мячей.

Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу Аргентины. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее аргентинскую телеведущую уволили из-за ложной информации об отце Месси.