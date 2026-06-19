Аргентинскую телеведущую уволили из-за ложной информации об отце Месси

Аргентинскую телеведущую Флоренсию Пенья уволили с канала Luzu TV за распространение в эфире ложной информации о том, что отца Лионеля Месси не стало, передает Infobae.

«Для нашего канала недопустимо распространение чувствительной информации без ее предварительной проверки. По этой причине руководство Luzu TV приняло решение прекратить сотрудничество со всеми причастными к инциденту, а Флоренсия Пенья покинет проект. Мы подтверждаем приверженность ответственному», — сказал владелец канала Николас Оккиато.

В начале 2026 года появилась информация, что отец футболиста столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, из-за чего ему потребовалась консультация со специалистами США и Аргентины, чтобы подтвердить диагноз. 18 июня в семье Месси подтвердили, что Месси-старший находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее телеведущая извинилась за ложное заявление об отце Месси.