Лишившийся ног альпинист раскрыл единственный способ спасения Наговициной с пика Победы

Российский альпинист без ног Рустам Набиев объяснил в интервью «Газете.Ru», почему сломавшая ногу альпинистка Наталья Наговицина не смогла спастись с пика Победы, хотя у нее была возможность передвигаться на четвереньках, в то время как он сам поднимается и спускается на одних руках.

В мае 2026 года Набиев покорил Эверест, а в 2021 году попал в Книгу рекордов Гиннеса за подъем на вершину Манаслу высотой 8163 метра.

«Я не могу в полной мере оценивать возможности Натальи. Но профессиональные альпинисты, которые были рядом с ней на пике Победы, говорили, что ей все же нужно было попытаться спускаться самостоятельно — на четвереньках, на коленях, ползком — но сбрасывать высоту. Пусть это давало лишь шанс на спасение, а не гарантию, — сказал Набиев. — По сути, мое восхождение устроено похожим образом — я тоже иду на четвереньках, просто без колен.

Наталье нужно было двигаться навстречу спасателям, которые шли снизу. Если бы она хотя бы немного сократила расстояние, ее могли бы перехватить. Но, судя по всему, она понадеялась на то, что за ней придут, и просто ждала. На такой высоте это смертельная ошибка».

Также Набиев отметил, что пик Победы является гораздо более опасной вершиной, чем Эверест, несмотря на то, что его высота составляет 7439 метров против 8848 метров у Эвереста.

«За всю историю на пик Победы поднялись около 200 человек, на Эверест — более 10 тысяч. Это очень коварная гора. Я бы сам, честно говоря, ни за какие деньги туда не пошел. На Эверест — тоже больше никогда», — признался альпинист.

Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии: обрушилась казарма ВДВ. Спортсмен оказался последним пострадавшим, которого вытащили из-под обломков. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги выше колена.

После реабилитации Набиев начал заниматься паралимпийским спортом — три года играл в следж-хоккей (хоккей на санях), а в 2020 году ушел в альпинизм.

С тех пор он покорил такие вершины, как Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

Ранее лишившийся ног российский альпинист заявил, что собрался полететь в космос.