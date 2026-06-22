Лишившийся ног российский альпинист заявил, что собрался полететь в космос

Российский альпинист без ног Рустам Набиев рассказал в интервью «Газете.Ru», что после успешного подъема на Эверест мечтает теперь полететь в космос.

Набиев стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках.

«Моя главная мечта — полет в космос. Я знаю, что это осуществимо, — сказал Набиев. — На съемках программы «Пусть говорят» со мной в студии присутствовали три космонавта — Героя России, которые сказали, что без ног в открытом космосе даже проще, чем с ногами.

Космический туризм сейчас очень активно развивается, а в Европе уже есть проект по отправке в космос человека с высокой ампутацией — причем не как туриста, а как космонавта (британский паралимпиец Джон Макфолл может отправиться на МКС на шестимесячную миссию в качестве полноценного астронавта. — «Газета.Ru»). Сейчас многие говорят: «Ой, космос, ну куда тебе?» Но про Эверест говорили то же самое».

Также Набиев рассказал, что у него остались еще невыполненные цели в альпинизме. Альпинист хотел бы завершить программу «Семь вершин»: ему осталось покорить вершины трех континентов — Антарктиды, Северной Америки и Австралии.

«Я не ставлю временны́х рамок, но это тоже будет рекордом — человек без ног, на одних руках, закрывший программу «Семь вершин»? Такого еще никто не делал, это сто процентов», — сказал альпинист.

Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии: обрушилась казарма ВДВ, в которой жил будущий альпинист. Он оказался последним пострадавшим, которого вытащили из-под обломков. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги выше колена.

После реабилитации Набиев начал заниматься паралимпийским спортом — три года играл в следж-хоккей (хоккей на санях), а в 2020 году ушел в альпинизм.

С тех пор он покорил такие вершины, как Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

Ранее оставшийся без ног российский альпинист назвал самый опасный участок Эвереста.