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Лишившийся ног альпинист из России раскрыл пугающий секрет спуска с Эвереста

Альпинист Набиев раскрыл, что его больше испугал спуск с Эвереста, чем подъем
Личный архив Рустама Набиева

Российский альпинист без ног Рустам Набиев рассказал в интервью «Газете.Ru», почему спускаться с Эвереста было страшнее и сложнее, чем подниматься на него.

«Причина в том, что подъем происходит в ночное время суток (мы уже взошли на Эверест в 8 утра), и ты не видишь все эти обрывы и склоны, куда можешь сорваться. Психологически тебе проще и спокойнее.

А спуск проходит в дневное время суток — и ты спускаешься лицом вниз, прямо смотришь в этот обрыв, который простирается на три километра вниз, и понимаешь, что, если туда сорваться, тебя никто в жизни не найдет и даже искать не будет.

К тому же у меня нет дополнительных точек опоры в виде ног, и мне нужно постоянно держаться, чтобы не сорваться. Поэтому спуск сопровождается тяжелыми физическими и психологическими моментами», — объяснил альпинист.

Набиев стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках. Ранее российский альпинист уже попал в Книгу рекордов Гиннеса за подъем на вершину Манаслу высотой 8163 метра в 2021 году.

Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии: обрушилась казарма ВДВ, в которой жил будущий альпинист.

Набиев оказался последним пострадавшим, которого вытащили из-под обломков. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги выше колена.

После реабилитации Набиев начал заниматься паралимпийским спортом — три года играл в следж-хоккей (хоккей на санях), а в 2020 году ушел в альпинизм.

С тех пор он покорил такие вершины, как Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

Ранее на Эльбрусе застряли три ребенка и две женщины, одна из которых травмирована.

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