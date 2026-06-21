На Эльбрусе застряли три ребенка и две женщины, одна из которых травмирована

Baza: пять человек застряли на тропе на Эльбрусе

Спасатели эвакуируют детей с Эльбруса после неудачной прогулки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, компания из двух женщин и детей в возрасте 9, 12 и 14 лет отправилась гулять по экотропе, которая ведет к поляне Чегет.

Во время путешествия 48-летняя туристка поскользнулась на камнях, из-за чего получила травму ноги. Находясь на высоте 3200 метров, путешественники вызвали спасателей.

«Сейчас началась эвакуация детей», – сообщается в публикации.

До этого спасатели успешно эвакуировали с Эльбруса другого путешественника – 61-летнего мужчину из Московской области, который также получил травму ноги.

Чтобы снять россиянина с высоты, потребовалось 15 сотрудников МЧС.

Эльбрус является одной из самых высоких горных точек мира. Каждый год вершину пытаются покорить многие альпинисты, но процесс подразумевает риски, так как погода на горе непредсказуема.

Ранее российский альпинист покорил Эверест на одних руках.