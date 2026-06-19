У Мостового родился сын

У бывшего полузущитника московского «Спартака» и сборной России Александра Мостового родился сын, сообщает Спортс.

57-летний экс-футболист рассказал, что поделился фото новорожденного с бывшим защитником мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлосом.

«После игры сборной Бразилии мы списывались с Роберто, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему послал фотографию сына, он сказал: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?» — заявил Мостовой.

Для экс-игрока испанской «Сельты» этот ребенок стал уже третьим. Также у него есть сын Александр и дочь Эмма.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

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