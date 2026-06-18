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Семак назвал самый популярный вид спорта в России

Тренер «Зенита» Семак заявил, что футбол популярнее хоккея в России
Александр Гальперин/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью Дмитрию Пучкову заявил, что считает футбол более популярным видом спорта в России, чем хоккей.

По его словам, это связано с легкодоступностью занятий и малым порогом для входа для начала тренировок.

«Мне кажется, что футбол популярнее. Хоккей – исторический вид спорта, которым мы гордимся. В хоккее нужен лед, коньки, это дорого. В футболе нужен мяч, можно играть во дворе и где угодно. Уровень доступности у футбола гораздо выше», — заявил Семак.

«Зенит» завершил прошедший розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте, команда в 11-й раз стала чемпионом страны. Петербуржцы на два очка опередили «Краснодар», не сумевший защитить титул. Замкнул тройку призеров московский «Локомотив».

В Кубке России сине-бело-голубые завершили борьбу на стадии полуфинала Пути регионов. Петербуржцы впервые за 12 лет проиграли дома «Спартаку»: красно-белые взяли верх в серии пенальти — 0:0 (6:7) — и впоследствии стали победителями соревнований.

Ранее Сергей Семак заявил, что не понимает смысла Fan ID.

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