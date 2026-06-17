Известный тренер рассказал, может ли Овечкин еще поиграть в НХЛ

Бывший главный тренер петербургского СКА Сергей Черкас заявил, что игрок «Вашингтона» Александр Овечкин может еще год поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Vprognoze.ru.

«Всё зависит от Овечкина. Думаю, он еще в состоянии играть. Возможно, есть вопросы по контракту, может, прорабатываются какие-то другие варианты, потому что Александру уже 40 лет. Думаю, он еще годик в НХЛ поиграет», — сказал Черкас.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее Роман Ротенберг сделал заявление об Овечкине в сборной России.