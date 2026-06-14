Ротенберг сделал заявление об Овечкине в сборной России

Ротенберг: у Овечкина есть все, чтобы играть за сборную России долгие годы

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще способен выступать за сборную России. Об этом в комментарии РИА Новости заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«Конечно, может. У Саши есть все для того, чтобы играть долгие годы», — сказал он.

В составе сборной России Овечкин трижды выиграл чемпионат мира, четырежды стал бронзовым призером и дважды серебряным медалистом мировых первенств.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее Овечкин не получил ни одного голоса при определении сборных звезд сезона НХЛ.