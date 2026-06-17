Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Хореограф группы Тутберидзе: Рудковская уже всех задолбала

Хореограф Железняков: у Плющенко нет тренерских успехов
jelezo81/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)(компания-владелец Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана экстремисткой организацией)

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков раскритиковал тренера Евгения Плющенко и его супругу Яну Рудковскую, передает Sport24.

«Слова Рудковской про Тутберидзе? Пусть она лучше скажет, что Женя Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Дело в том, что каких-то успехов у него нет, а Рудковская открывает рот. Она всех уже задолбала», — сказал Железняков.

По словам Рудковской, штаб Тутберидзе переманил фигуристов Никиту и Софию Сарновских, однако в новой команде перспективный спортсмен показывает невысокие результаты. Кроме того, руководитель академии напомнила, что подопечные Плющенко на всех крупных турнирах конкурируют с учениками Тутберидзе.

Также она припомнила конфликт с представителем штаба Этери Георгиевны, который оскорбил команду Плющенко после первого этапа Гран-при, на что Рудковская дала жесткий словесный ответ. Она убеждена, что это была провокация в ее адрес.

Ранее Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!