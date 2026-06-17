Хореограф группы Тутберидзе: Рудковская уже всех задолбала

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков раскритиковал тренера Евгения Плющенко и его супругу Яну Рудковскую, передает Sport24.

«Слова Рудковской про Тутберидзе? Пусть она лучше скажет, что Женя Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Дело в том, что каких-то успехов у него нет, а Рудковская открывает рот. Она всех уже задолбала», — сказал Железняков.

По словам Рудковской, штаб Тутберидзе переманил фигуристов Никиту и Софию Сарновских, однако в новой команде перспективный спортсмен показывает невысокие результаты. Кроме того, руководитель академии напомнила, что подопечные Плющенко на всех крупных турнирах конкурируют с учениками Тутберидзе.

Также она припомнила конфликт с представителем штаба Этери Георгиевны, который оскорбил команду Плющенко после первого этапа Гран-при, на что Рудковская дала жесткий словесный ответ. Она убеждена, что это была провокация в ее адрес.

Ранее Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана.