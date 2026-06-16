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Рудковская — Тутберидзе: если еще тронете мою семью, все ваши скелеты посыплются из всех шкафов

Рудковская пригрозила Тутберидзе скелетами в шкафах
Александр Вильф/Алексей Никольский/РИА Новости

Супруга Евгения Плющенко, генеральный директор академии его имени Яна Рудковская ответила Этери Тутберидзе после недавнего интервью тренера. В Telegram она, в частности, высказалась о том, что специалист затронула тему отношений с Рудковской и ее мужем.

Она подчеркнула, что Тутберидзе не могла не понимать: ответ последует. Продюсер назвала слова тренера про Плющенко верхом цинизма, надменности и неуважения к его труду. Жена двукратного олимпийского чемпиона по пунктам расписала, в чем ее оппонент не права.

Так, по словам Рудковской, штаб Тутберидзе переманил фигуристов Никиту и Софию Сарновских, однако в новой команде перспективный спортсмен показывает невысокие результаты. Кроме того, руководитель академии напомнила, что подопечные Плющенко на всех крупных турнирах конкурируют с учениками Тутберидзе.

Также она припомнила конфликт с представителем штаба Этери Георгиевны, который оскорбил команду Плющенко после первого этапа Гран-при, на что Рудковская дала жесткий словесный ответ. Она убеждена, что это была провокация в ее адрес.

«Ваш принцип известен: от вас уходят — это предательство, но если к вам приходят — вы снизошли. Вы умело ввели этот понятийный термин в обиход своих болельщиков. Работают все тренеры, а не только вы. Запомните это и начните уважать и их труд тоже.

<...> При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов. Я же вам еще 6 лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!» — заявила Рудковская.

Такой ответ она дала на интервью Тутберидзе в видео ALEKÓ in my bag в VK. Специалист сказала, что у нее нет никакого «бэкграунда» с Плющенко и его женой, а также заметила, что «ненавидит, когда переманивают» спортсменов.

Ранее Тутберидзе пояснила свои слова про Плющенко, сказанные в 2021 году.

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