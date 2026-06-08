«Никого не предал»: Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана

Рудковская заявила, что ее сын после перехода в Азербайджан не предатель

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что ее 13-летний сын Александр не является предателем. Ее слова передает Metro.

«То обстоятельство, что сын получил паспорт Азербайджана, не означает, что мой сын кого-то предал. Хотя в реальности Саша будет представлять две страны — не только Азербайджан, но и российскую школу фигурного катания, ведь наша академия «Ангелы Плющенко» международная, там тренируются дети из 13 стран мира. Спорт — вне политики и вне границ!» — отметила она.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

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