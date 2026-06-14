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Фигуристка Валиева вновь сошлась с хоккеистом Нестеровым

Mash на спорте: фигуристка Валиева и хоккеист Нестеров снова стали встречаться
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Российская фигуристка Камила Валиева вновь сошлась с хоккеистом московского ЦСКА Никитой Нестеровым. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, фигуристка решилась на это после серьезного разговора с хоккеистом — он пообещал ей стать серьезнее, затем познакомил с семьей. Следом они улетели в Таиланд, Нестеров увез в отпуск Валиеву и свою сестру.

Они живут в в номерах с выходом к личному бассейну и видом на море. Стоимость таких апартаментов составляет 50 тысяч рублей за одну ночь. Каждый день Валиева, Нестеров и его сестра вместе тренируются, встречаясь в тренажерном зале в 7:30 утра и проводя там два часа.

Впервые слухи о романе фигуристки и хоккеиста появились зимой 2025 года, с тех пор их несколько раз видели вместе, а спортсменка посещала матчи ЦСКА, за который играл Нестеров. Информация об их расставании появилась в апреле 2026 года.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).

Ранее у Валиевой не нашли выполненного норматива ЗМС.

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