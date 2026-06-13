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Медведева выступила с обращением после перенесенной операции

Фигуристка Медведева выступила с обращением после перенесенной операции на ногах
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в социальных сетях выступила с заявлением после перенесенной операции на ногах.

Фигуристка заявила, что приступила к прохождению реабилитации, заявив, что в ближайшее время будет перемещаться с охлаждающим поврежденную конечность материалом.

12 июня фигуристка сообщила о перенесенной операции на обеих ногах. Спортсменка опубликовала фото, где лежит в больничной палате с перебинтованными конечностями.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Александра Трусова объявила о возвращении к полноценным тренировкам.

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