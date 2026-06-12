Трусова объявила о возвращении к полноценным тренировкам

Трусова: у меня снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале сообщила, что вышла в полноценный тренировочный режим.

«Теперь у меня снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно, со следующей недели добавится еще и хореография. К счастью, Миша оказался понимающим ребенком, поэтому подстроил свой режим под нас. Сейчас мы тренируемся без помощников, а утренний и дневной сон Миши полностью совпадает с тренировками», — написала фигуристка.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее муж Трусовой Игнатов ушел от Плющенко к Тутберидзе.