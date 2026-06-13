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«Мы должны договариваться»: украинский боксер Усик призвал Киев задуматься о переговорах

Боксер Усик: Украина должна договариваться с Россией
Mateusz Porzucek/Global Look Press

Украина не может смириться с потерей территорий, однако стране все равно нужно думать о переговорах. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик на мероприятии «America's Adversaries: The Russia Reality».

«Я лично, мы — украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала... Но мы должны договариваться, у нас есть мозги, одна кровь, она красная», — сказал спортсмен.

В марте Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что планирует побоксировать еще пару лет, после чего «поработать на государство».

В конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский занял лишь четвертое место в рейтинге доверия граждан. Аналитики выяснили, что жители Украины больше всего доверяют бывшему главнокомандующему армии страны Валерию Залужному, который в настоящее время возглавляет посольство в Великобритании. Он набрал 63% голосов и оказался на первом месте в рейтинге. На второй строчке расположился боксер Александр Усик. О доверии спортсмену заявили 56% опрошенных. Замкнул тройку лидеров руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, набравший 55% голосов.

Ранее Усик назвал коррупцию большой проблемой Украины.

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