Украинский боксер признал проблему с коррупцией в стране

Боксер Усик: коррупционные скандалы на Украине — большая проблема
Кадр из видео/Telegram-канал «Вован и Лексус»

Администрация президента Украины Владимира Зеленского делает недостаточно, также необходимо бороться с коррупцией в стране. Об этом в беседе с российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил украинский боксер Александр Усик.

Во время пранка Усик подробно высказался о самых чувствительных темах украинской повестки: энергетическом кризисе, коррупции, выборах президента, религиозном расколе и допуске российских спортсменов к международным турнирам.

Говоря о ситуации на Украине, спортсмен назвал ее «хаосом» и выразил недовольство действиями администрации Зеленского.

«Президент и президентский аппарат должны делать больше для людей. Кто сейчас президент? Бургомистр Кличко, который работает в аппарате города страны? Я думаю, нужно сделать больше», — считает Усик.

Кроме того, боксер заявил о вероятности своего участия в президентской кампании, выделив важность борьбы с коррупцией. Данная тема стала одной из ключевых в беседе.

«Коррупционные скандалы — это большая проблема. Я думаю, что мы, люди, должны усердно работать», — подчеркнул Усик.

Говоря о церковном расколе на Украине, инициированном Зеленским при поддержке Запада, боксер назвал его ударом по народу страны.

«Это большая проблема, мы разделяем людей на две стороны. Мы должны работать вместе, а не разделять народ», — заявил Усик.

Говоря о допуске российских атлетов к международным соревнованиям, Усик занял более прагматичную позицию: «Если спортсмен просто тренируется и работает, это нормально. Если говорит: «Мы должны убить украинца» — для меня это плохой парень».

При этом Усик негативно высказался о главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умаре Кремлеве, сравнив его со змеей.

Запись пранка вышла в рамках «Шоу Вована и Лексуса» и уже доступна для зритетей.
 
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
