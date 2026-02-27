Зеленский уступил Залужному, Усику и Буданову в рейтинге доверия украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский занял лишь четвертое место в рейтинге доверия граждан. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на февральское исследование, проведенное международной компанией Ipsos.

Аналитики выяснили, что жители Украины больше всего доверяют бывшему главнокомандующему армии страны Валерию Залужному, который в настоящее время возглавляет посольство в Великобритании. Он набрал 63% голосов и оказался на первом месте в рейтинге.

На второй строчке расположился боксер Александр Усик. О доверии спортсмену заявили 56% опрошенных.

Замкнул тройку лидеров руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, набравший 55% голосов. Зеленский с результатом в 49% расположился сразу за своим подчиненным.

18 февраля газета «Известия» сообщила, что российским пранк-журналистам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) удалось поговорить с Александром Усиком. Боксера убедили в том, что он общается с президентом Польши Каролем Навроцким. В ходе беседы спортсмен допустил, что мог бы занять пост президента Украины, чтобы «работать на благо своей страны». Как сказал Усик, он хотел бы искоренить коррупцию и направить свою политику на поддержание хороших дипломатических отношений с Варшавой.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.