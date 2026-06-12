Украинский тренер «Зенита» раскрыл, сколько у него паспортов

Тренер петербургского «Зенита» и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости заявил, что сообщения в украинских СМИ, где сообщалось о его работе на российские спецслужбы и оформление румынского гражданства, не соотвествует действительности.

По его словам, в данный момент он обладает лишь одним паспортом.

«Знаю, кто эти бредовые фейки распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», — заявил Тимощук.

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и в 2013-2015 годах, в качестве игрока он дважды стал чемпионом России, завоевал Суперкубок страны, также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В тренерском штабе «Зенита» он работает с 2017 года. Украинская ассоциация футбола (УАФ) в 2022 году лишила Тимощука всех государственных наград и спортивных регалий, ранее присвоенных руководством страны, однако специалист успешно оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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