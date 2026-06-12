«По праву выиграл»: экс-тренер сборной заявил, что Кучеров заслужил «Харт Трофи»

Крикунов: Кучеров по праву выиграл «Харт Трофи», он постоянно претендует на него

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров по праву выиграл награду «Харт Трофи». Его слова приводит РИА Новости.

«Раз «Харт Трофи» дали Никите Кучерову, значит, он действительно честно его заслужил. Он каждый год претендует на этот приз, и хотя его ему не дают, Никита все время идет среди лучших бомбардиров НХЛ. И к тому же он играет не на свою результативность, а на команду. Такая престижная награда случайной не бывает», — сказал Крикунов.

Эта награда вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в «регулярке». По итогам регулярного чемпионата Кучеров в 76 матчах набрал 130 (44+86) очков.

Для Кучерова этот трофей стал вторым в карьере. В первый раз «Харт Трофи» он получил в 2019 году.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Рассматривается экспертами как один из сильнейших хоккеистов мира XXI века. Один из пяти хоккеистов, отдавших 100 передач за регулярный сезон, и один из двух, отдавших 80 передач четыре сезона подряд. Кучеров быстрее всех российских хоккеистов набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ (809 матчей).

За «Тампу» Кучеров играет с 2013 года.

Ранее Кучеров назвал честью получение «Харт Трофи».