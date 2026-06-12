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«Много значит для меня»: хоккеист Кучеров о призе самому ценному игроку НХЛ

Хоккеист «Тампы» Кучеров отреагировал на получение награды «Харт Трофи»
Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назвал честью получение награды «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Спасибо за эту честь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, тренерам, своей семье. Это очень много значит для меня», — указал он.

Эта награда вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в «регулярке». По итогам регулярного чемпионата Кучеров в 76 матчах набрал 130 (44+86) очков.

Для Кучерова этот трофей стал вторым в карьере. В первый раз «Харт Трофи» он получил в 2019 году.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Рассматривается экспертами как один из сильнейших хоккеистов мира XXI века. Один из пяти хоккеистов, отдавших 100 передач за регулярный сезон, и один из двух, отдавших 80 передач четыре сезона подряд. Кучеров быстрее всех российских хоккеистов набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ (809 матчей).

За «Тампу» Кучеров играет с 2013 года.

Ранее российский вратарь стал обладателем «Везина Трофи».

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