Медведева перенесла операцию на ногах перед свадьбой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале сообщила о перенесенной операции на обеих ногах.

Спортсменка опубликовала фото, где лежит в больничной палате с перебинтованными конечностями.

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно, теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет», — написала Медведева.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану.