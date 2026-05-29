Фигуристка Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала на YouTube-канале «Бес комментариев», что стала нанимать охрану, когда на одной из автограф-сессий ей подарил кольцо неизвестный мужчина.

Инцидент произошел, когда Медведевой было 19 лет.

«Он попросил автограф, вручил букет цветов. Из заднего кармана он достал коробку, встал на колено. Я на панике выхватываю у него коробку, показываю всем, думаю, в шутку переведу. А он встаёт, забирает коробку и такой: «Не надо никому это показывать». Он мог сделать что угодно», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

