Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Фигуристка Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану

Фигуристка Медведева стала нанимать охрану из-за мужчины, подарившего ей кольцо
Личный архив Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала на YouTube-канале «Бес комментариев», что стала нанимать охрану, когда на одной из автограф-сессий ей подарил кольцо неизвестный мужчина.

Инцидент произошел, когда Медведевой было 19 лет.

«Он попросил автограф, вручил букет цветов. Из заднего кармана он достал коробку, встал на колено. Я на панике выхватываю у него коробку, показываю всем, думаю, в шутку переведу. А он встаёт, забирает коробку и такой: «Не надо никому это показывать». Он мог сделать что угодно», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала о самом большом страхе.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!