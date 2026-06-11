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Моуринью вновь возглавил «Реал»

Моуринью во второй раз возглавил мадридский «Реал»
Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью во второй раз возглавил мадридский «Реал». Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба клуба.

Контракт 63-летнего специалиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Моуринью приступит к своим обязанностям 13 июля, когда команда выйдет из отпуска.

Моуринью сменил на этом посту Альваро Арбелоа, который возглавил «Реал» в январе 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа команда провела 28 матчей, одержала 18 побед и закончила сезон-2025/26 без трофеев, уступив чемпионство «Барселоне».

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место. Мадридский клуб также не смог пройти «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В национальном Кубке команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв «Альбасете», а в матче за Суперкубок Испании вновь уступила «Барселоне».

Ранее Моуринью объявил об уходе из лиссабонской «Бенфики».

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