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Умер бывший тренер сборной СССР по баскетболу Гарастас

На 95-м году жизни умер бывший тренер сборной СССР по баскетболу Гарастас
Дмитрий Донской/РИА Новости

Бывший главный тренер литовского «Жальгириса» и сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас умер на 95-м году жизни, сообщает пресс-служба «Жальгириса».

«От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким тренера», — говорится в сообщении.

Гарастас возглавлял «Жальгирис» с 1979 по 1989 год. Он трижды становился чемпионом СССР. С 1989 по 1991 год он был главным тренером сборной СССР.

В мае бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет.

При этом подробности о причинах смерти бывшего гонщика не разглашаются. С апреля 2023 года до своей смерти он был старейшим гонщиком, выступавшим в «Формуле-1». Силва Рамос принял участие в семи Гран-при чемпионата мира «Формулы-1». Его дебют состоялся 19 июня 1955 года на Гран-при Нидерландов.

Ранее скончался серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев.

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