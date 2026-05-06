Старейший экс-пилот «Формулы-1» умер в возрасте 100 лет

Старейший экс-пилот «Формулы-1» да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет

Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport в соцсети Х.

При этом подробности о причинах смерти бывшего гонщика не разглашаются.

С апреля 2023 года до своей смерти он был старейшим гонщиком, выступавшим в «Формуле-1».

Силва Рамос принял участие в семи Гран-при чемпионата мира «Формулы-1». Его дебют состоялся 19 июня 1955 года на Гран-при Нидерландов. Лучшим результатом в карьере стало пятое место на Гран-при Монако 1956 года, за которое бразилец получил два очка. Также он участвовал во внезачетных гонках чемпионата, а также в гонках на выносливость: «24 часах Ле-Мана» 1955 года и «Милле Милья».

Гонщик оставался последним живем участником «Ле-Мана» 1995 года — именно в той гонке произошла серьезная авария. Французский гонщик Пьер Левег вылетеле за пределы трассы на большой скорости, после чего обломки его автомобиля попали в зрителей и загорелись. В катастрофе погибли 83 человека, включая самого французского спортсмена.

