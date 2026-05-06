Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Старейший экс-пилот «Формулы-1» умер в возрасте 100 лет

Старейший экс-пилот «Формулы-1» да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет
Wikimedia Commons

Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport в соцсети Х.

При этом подробности о причинах смерти бывшего гонщика не разглашаются.

С апреля 2023 года до своей смерти он был старейшим гонщиком, выступавшим в «Формуле-1».

Силва Рамос принял участие в семи Гран-при чемпионата мира «Формулы-1». Его дебют состоялся 19 июня 1955 года на Гран-при Нидерландов. Лучшим результатом в карьере стало пятое место на Гран-при Монако 1956 года, за которое бразилец получил два очка. Также он участвовал во внезачетных гонках чемпионата, а также в гонках на выносливость: «24 часах Ле-Мана» 1955 года и «Милле Милья».

Гонщик оставался последним живем участником «Ле-Мана» 1995 года — именно в той гонке произошла серьезная авария. Французский гонщик Пьер Левег вылетеле за пределы трассы на большой скорости, после чего обломки его автомобиля попали в зрителей и загорелись. В катастрофе погибли 83 человека, включая самого французского спортсмена.

Ранее умер экс-пилот «Формулы-1» Алекс Дзанарди.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!