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В правительстве назвали число спортсменов, которые смогут выступить на международной арене

Чернышенко: еще более 5 тыс. спортсменов смогут выступить на международной арене
Владимир Песня/РИА Новости

Еще свыше пяти тысяч российских спортсменов смогут выступить на крупнейших международных соревнованиях. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в прошлом году более полутора тысяч спортсменов из России получили право выступать индивидуально в нейтральном статусе на крупнейших соревнованиях, организованных под эгидой международных спортивных федераций. В 2026 году такое право предоставили еще более пяти тысячам российским атлетам.

21 мая лыжник Савелий Коростелев рассказал, что иностранцы ждут возвращения на соревнования российских лыжников.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее меняющая гражданство российская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос».

 
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