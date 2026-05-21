Коростелев рассказал, ждут ли иностранные спортсмены российских лыжников

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал в видео «Mash на спорте»., что иностранцы ждут российских лыжников.

«Они все, само собой, желают возвращения, выражают поддержку. Может быть, какие-то единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение к нам», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее сообщалось о том, что Коростелев и Непряева станут мастерами спорта международного класса.