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Меняющая гражданство российская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос»

Теннисистка Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
Roberto Bettacchi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).

В финале она обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань. Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1.

Октябрева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. Сунь подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Октябрева намерена летом 2026 года получить чешское гражданство. Она проживает в Чехии с двух лет.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее обыгравшей Диану Шнайдер 114-й ракетке мира не хватило денег на оплату отеля.

 
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