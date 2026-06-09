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Ветеран «Спартака»: матчи сборной России ничего не дают

Экс-футболист «Спартака»: матчи сборной России ничего не дают
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что у футболистов сборной России нет мотивации, передает «Чемпионат».

«Какая может быть мотивация у игроков сборной России, когда эти матчи ничего не дают. Самое главное — нет должного настроя. Это же вам не Аргентина или Германия. Играем, по сути дела, с африканскими странами», — сказал Гаврилов.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. 5 июня Россия обыграла Буркина-Фасо. Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч с Тринидадом и Тобаго.

 
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