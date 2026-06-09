Стал известен стартовый стостав сборной России на матч с Тринидадом и Тобаго

Россия объявила состав на матч с Тринидадом и Тобаго

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч против Тринидада и Тобаго.

Россия: Митрюшкин, Бевеев, Морозов, Миранчук Алексей, Сергеев, Садулаев, Сильянов, Вахания, Кривцов, Обляков, Батраков.

Встреча начнется 9 июня в 20:00 по московскому времени.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. 5 июня Россия обыграла Буркина-Фасо. Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России выступила с обращением после разгромной победы над Буркина-Фасо.