Сборная России выступила с обращением после разгромной победы над Буркина-Фасо

Сборная России обратилась к фанатам после победы над Буркина-Фасо

Сборная России по футболу в Telegram-канале обратилась с благодарностями к болельщикам после победы над национальной командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.

«Спасибо за поддержку, самые лучшие в мире болельщики. До встречи в Калининграде!» — указано в публикации.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России четырьмя словами отреагировала на победу в матче с Буркина-Фасо.