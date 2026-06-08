Смолов заявил, что продолжает ходить на место скандальной драки в «Кофеманию»

Бывший нападающий сборной России, московского «Динамо», «Локомотива», екатеринбургского «Урала» и испанской «Сельты» Федор Смолов заявил, что продолжает ходить в ресторан «Кофемания», где устроил драку с двумя бизнесменами в мае 2025 года. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Конечно, я уже отпустил эту историю. Потому что со стороны правоохранительных органов процесс закончился, — сказал Смолов. — Хожу ли я в «Кофеманию» теперь? Хожу, хожу».

Ранее нападающий выложил в соцсетях совместную фотографию со знаменитыми бойцами ММА Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, подписав ее «Теперь чо, «Кофемания»?!

Футболист отметил, что оставил ситуацию в прошлом и теперь может иронизировать на этот счет.

Уголовное дело в отношении Смолова за драку в «Кофемании» было возбуждено в сентябре 2025 года. В апреле 2026-го суд прекратил разбирательство в связи с примирением сторон.

Ранее Смолов объяснил, почему не возвращается в профессиональный футбол.