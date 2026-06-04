Смолов объяснил, почему не возвращается в профессиональный футбол

Бывший футболист сборной России Федор Смолов в интервью Владу Аганову рассказал, почему до сих пор не вернулся в профессиональный футбол.

«Я нахожусь на таком этапе, что прошлым летом я принял решение не искать себе место работы только из-за своих собственных впечатлений относительно футбола. Футбол, который сейчас происходит, не очень импонирует. Очень мало мысли, больше бестолковой беготни, меньше мастерства. Мне как футболисту, с моим набором качеств, сложнее себя проявить», — сказал Смолов.

28 мая 2025 года в московской «Кофемании» Смолов нанес побои двум посетителям, которые громко обсуждали футболиста. Пострадавшие написали заявление в полицию, спортсмену грозила ответственность по части 1 статьи 112 УК РФ. 3 апреля 2026 года мировой судья прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон: Смолов выплатил пострадавшему бизнесмену Владимиру Кузьминову 4 млн рублей компенсации.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры.

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