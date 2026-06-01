«Теперь «Кофемания»?» Смолов выложил фото с Махачевым и Хабибом

Смолов опубликовал фото с Махачевым и Нурмагомедовым и вспомнил о «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов вспомнил о кафе «Кофемания» после встречи с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Совместный кадр он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Теперь чо кофемания?!» — написал он.

28 мая 2025 года Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию. Смолову вменялась часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

3 апреля мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы принял решение о прекращении уголовного дела. До этого стало известно о Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим. Бизнесмен Владимир Кузьминов обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Форвард выплатил пострадавшей стороне 4 млн рублей в качестве компенсации.

