Скончался трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз»

Экс-центровой «Чикаго Буллз» Стейси Кинг скончался на 60-м году жизни. Об этом написала в соцсети X Национальная баскетбольная ассоциация (НБА).

В посте отмечается, что покойный оставил след в истории баскетбола как игрок, тренер и комментатор. Кинг был трехкратным чемпионом НБА и более 20 лет комментировал матчи своей команды. Ассоциация выразила соболезнования близким спортсмена, его друзьям и клубу.

Кинг играл за «Чикаго Буллз» с 1989 по 1994 год. Впервые игроки команды выбрали его в драфте (отбор профессиональными командами молодых игроков, не имеющих активного контракта ни с одним клубом в лиге) под шестым номером. Во время выступления за клуб спортсмен получил три титула НБА. Кроме «Чикаго Буллз», баскетболист выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Майами Хит», «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». С 2006 году он работал комментатором на телевидении.

Летом 2024 года легендарный баскетболист и руководитель команд НБА Джерри Уэст умер на 87-м году жизни. Он стал чемпионом ассоциации в 1972 году в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал на протяжении всей карьеры.

Современная эмблема НБА, на которой изображен ведущий мяч игрок, используется с сезона-1971/72. Большинство экспертов утверждает, что для создания логотипа использовался силуэт Уэста.

Ранее экс-баскетболист «Енисея» умер в 38 лет.