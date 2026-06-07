Италия с трудом обыграла Грецию в товарищеском матче

Сборная Италии по футболу обыграла Грецию в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Франческо Эспозито. Он отличился на 18-й минуте. На 68-й минуте игрок сборной Италии Лука Реджани был удален с поля. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Обе сборные не попали на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее дебютанты ЧМ приехали на матч на старом автобусе без окон и попали на видео.