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Выборы в Армении — 2026

Вместо чемпионата мира: Греция играет с Италией. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Греция — Италия. ОНЛАЙН
Джанлуиджи Доннарумма
globallookpress.com

В товарищеском матче встречаются не попавшие на чемпионат мира сборные Греции и Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
7 июня 2026, 22:00
Греция
1-й тайм
0 : 0
Италия
Стадион «», ,
Главный судья: Игал Фрид (, Израиль)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
4'

Эхатор классно подработал мяч в штрафной и опасно пробил — в сантиметрах от штанги!

2'

Сразу же жестковато сыграл Триантис в подкате в центре поля. Сбил Пизилли. Пока без карточки.

1'

Поееехали! Матч начался.

21:50

А вот состав сборной Италии:

Доннарумма — Ахонор, Комуццо, Кьяродио, Бартезаги — Пизилли, Липани, Ндур — Колеошо, Эспозито, Эхатор.

21:40

Вот кого выставил главный тренер сборной Греции Йован Йованович:

Влаходимос — Рецос, Хацидиакос, Кульеракис — Ваяннидис, Триантис, Музакитис, Кирьякопулос — Дзолис — Масурас, Дувикас.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче встречаются сборные Греции и Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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