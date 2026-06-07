Вместо чемпионата мира: Греция играет с Италией. LIVE

Эхатор классно подработал мяч в штрафной и опасно пробил — в сантиметрах от штанги!
Сразу же жестковато сыграл Триантис в подкате в центре поля. Сбил Пизилли. Пока без карточки.
Поееехали! Матч начался.
А вот состав сборной Италии:
Доннарумма — Ахонор, Комуццо, Кьяродио, Бартезаги — Пизилли, Липани, Ндур — Колеошо, Эспозито, Эхатор.
Вот кого выставил главный тренер сборной Греции Йован Йованович:
Влаходимос — Рецос, Хацидиакос, Кульеракис — Ваяннидис, Триантис, Музакитис, Кирьякопулос — Дзолис — Масурас, Дувикас.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче встречаются сборные Греции и Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.