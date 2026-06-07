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Дебютанты ЧМ приехали на матч на старом автобусе без окон и попали на видео

Сборная Кюрасао приехала на матч на старом автобусе

Сборная Кюрасао по футболу приехала на матч против Арубы на старом школьном автобусе без окон.

Футболисты сборной Кюрасао победили со счетом 4:0. Эта игра стала последней для Кюрасао перед дебюьом на чемпионате мира. В группе Кюрасао сыграет с Германией, Эквадором и Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее стали известны все участники чемпионата мира — 2026.

 
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