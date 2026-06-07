Российским вратарем заинтересован «Ювентус»

Вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым заинтересован туринский «Ювентус, сообщает «Мяч Ru».

Отмечается, что Агкацев является одним из основных кандидатов на трансфер в «Ювентус», если туринскому клубу не удастся договорится с Алиссоном Бекером из «Ливерпуля».

Трансферная стоимость Агкацева оценивается в €15-20 млн.

Агкацев был признан лучшим вратарем Кубка России сезона-2025/26. Футболист победил в голосовании за место в символической сборной, набрав 43 процента голосов. Второе место занял вратарь ЦСКА Владислав Тороп (27 процентов). Третьим стал голкипер «Спартака» Александр Максименко (25 процентов).

В текущем розыгрыше турнира Агкацев провел шесть матчей, пропустил пять мячей мяча и дважды отыграл «на ноль». В полуфинале Пути РПЛ против московского «Динамо» он отразил два удара в серии послематчевых пенальти — от нападающих Константина Тюкавина и Хуана Касереса. Это помогло «Краснодару» выйти в финал, где «быки» проиграли в серии пенальти московскому «Спартаку».

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