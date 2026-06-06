Батракова не стали называть игроком мирового уровня

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что не видит в полузащитнике сборной России Алексее Батракове будущего игрока мирового уровня, передает «Советский спорт».

«Батраков — не талант уровня Кварацхелии. Не вижу в нем будущего игрока мирового уровня. Это качественный футболист, но не для стартового состава «ПСЖ». Думаю, ему стоит начать свою европейскую карьеру с клуба попроще. В теории Алексей может добиться успеха на европейской арене», — сказал Камоцци.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

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