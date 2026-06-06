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Батракова не стали называть игроком мирового уровня

Камоцци: не вижу в Батракове будущего игрока мирового уровня
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что не видит в полузащитнике сборной России Алексее Батракове будущего игрока мирового уровня, передает «Советский спорт».

«Батраков — не талант уровня Кварацхелии. Не вижу в нем будущего игрока мирового уровня. Это качественный футболист, но не для стартового состава «ПСЖ». Думаю, ему стоит начать свою европейскую карьеру с клуба попроще. В теории Алексей может добиться успеха на европейской арене», — сказал Камоцци.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее легенда РПЛ рассказал, почему Батраков нравится Луису Энрике.

 
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